Ярославль, , 17:47 — REGNUM Академический театр драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле не будет снижать заполняемость зала до 30% и будет пускать зрителей по сертификатам о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19. Об этом сообщили в театре. Театр продолжит работать и в нерабочие дни.

Театр им. Волкова Театр им. Ф.Волкова

«Однако, обращаем ваше внимание на то, что с 27 октября и вплоть до поступления новых указаний посещение театра будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесенном COVID-19 в период не более полугода после выздоровления. Сертификат может предъявляться как в электронном виде (QR-код), так и на бумажном носителе», — сообщили в театре.

Помимо этого, на входе необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Зрители, у которых нет сертификата и по каким-либо причинам нет возможности его получить — могут сдать билеты и получить назад их полную стоимость. Для этого необходимо обратиться в кассу (если билет был приобретён в кассе) или по почте. За возвратом необходимо обратиться не позднее 1 ноября включительно», — сообщили в театре имени Волкова.

Зрителям моложе 18 лет сертификат не требуется. Родителям, сопровождающим детей, для посещения театра он необходим. В театре сообщают, что пропуск по QR-кодам не отменяет масочного режима.