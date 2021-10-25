Москва, , 17:46 — REGNUM Правительство подготовило проект постановления о поддержке малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций, наиболее пострадавших от новых ограничительных мер по COVID-19. Об этом 25 октября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Government.ru

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«Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Мишустин уточнил, что грант смогут получить малые и средние предприятия и социально ориентированные НКО из числа наиболее пострадавших отраслей. Речь идёт, прежде всего, о сферах гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений и других.

«Сумма гранта будет рассчитываться исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого и позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам», — отметил премьер-министр.

Предполагается, что общий объём такой поддержки составит порядка 38,5 млрд рублей. В правительстве рассчитывают, что данная мера позволит частично покрыть выпадающую часть выручки пострадавших предприятий и поддержать около трёх миллионов человек.

Заявки на гранты бизнес сможет подать в течение полутора месяцев, начиная с 1 ноября. Принимать и обрабатывать заявки будет Федеральная налоговая служба, а поступление средств начнётся уже с 15 ноября.

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