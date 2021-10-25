Набережные Челны, Татария, , 17:45 — REGNUM В разрушенных взрывом квартирах жилого дома в Набережных Челнах могут быть засыпанные обломками люди, сообщает 25 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Взрыв газа Uxfon.com

Кроме того, жильцы пятиэтажного дома, в котором произошел взрыв, покидают свои квартиры.

Свидетели рассказывают, что взрывная волна открыла окна в соседних домах.

Точной информации о пострадавших пока нет.

По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже дома взорвался газ.

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