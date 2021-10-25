Набережные Челны, Татарстан, 25 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В разрушенных взрывом квартирах жилого дома в Набережных Челнах могут быть засыпанные обломками люди, сообщает 25 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Uxfon.com Взрыв газа

Кроме того, жильцы пятиэтажного дома, в котором произошел взрыв, покидают свои квартиры.

Свидетели рассказывают, что взрывная волна открыла окна в соседних домах.

Точной информации о пострадавших пока нет.

По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже дома взорвался газ.