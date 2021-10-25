Челябинск, , 17:43 — REGNUM В Челябинской области закончили расследовать дело об убийстве несовершеннолетней девушки в 2002 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следователей, ночью 20 апреля обвиняемый напал на подростка в безлюдном месте. Это произошло в селе Анненском Карталинского района по причине внезапно возникшей неприязни. Гражданин нанёс девушке колото-резаные ранения в различные части тела. От полученных ран она скончалась.

Скоро его будут судить за убийство с особой жестокостью. Материалы уже переданы в суд.