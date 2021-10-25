Минеральные Воды, Ставропольский край, 25 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержан по подозрению в превышении полномочий руководитель управления имущественных отношений администрации города Минеральные Воды. В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении ущерба на 194,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, при непосредственном участии главы управления имуществом было приобретено в собственность здание детского сада. Оно было не новым, 1983 года постройки, что противоречило законодательству о покупке объектов дошкольного образования. Согласно заключению оценщиков, его стоимость составляла около 69 млн рублей, в то время как куплено оно было на 125,8 млн рублей дороже.

«Руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа умышленно утвердил требования аукционной документации под конкретное готовое здание детского сада. Одновременно в документации об электронном аукционе указанное должностное лицо установило максимально возможную цену в размере более 194,5 млн рублей, предусмотренную только для строительства новых объектов недвижимости, а не для покупки уже существующих старых зданий», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В настоящее время глава управления задержан. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.