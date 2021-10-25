Казань, 25 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Татарии из-за низкого уровня воды на Волге на две недели раньше в текущем году закончилась пассажирская навигация. По информации пресс-службы минтранса РТ, также завершилась раньше планируемого срока из-за обмеления реки навигация на Каме.

Речные перевозки

Навигация в 2021 году по Каме и Волге стартовала 30 апреля. В Казани из речного порта выполнялись рейсы: до Садовой с заходом в Студенец, до Печищи с заходом в Верхний Услон, до Ташевки с заходом в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, до Кзыл Байрака и Шеланги с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Ташевка, Гребени. Также из столицы Татарии курсировали теплоходы до Свияжска и скоростные метеоры до Болгар и Тетюши. Ежедневно из Набережных Челнов выполнялись рейсы до Соколок с заходом на остановочные пункты Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань. Трижды в неделю были организованы маршруты из речного порта Чистополь до Красного Яра.

С 25 октября паромная переправа Аракчино — Верхний Услон сокращает режим работы. Воспользоваться ее услугами можно будет с 06:00 до 21:00.

В этом году судоходные компании перевезли более 367 тыс. пассажиров, что больше уровня 2020 года на 16,5%, когда пассажиропоток составил 315,5 тыс. человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, уровень воды в реке Дунай на болгарско-румынском участке региональной водной артерии упал до критического минимума, что может привести к созданию общей аварийной ситуации в акватории.

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