Вашингтон, 25 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден рассказал 25 октября, что переговоры с сенатором-демократом Джо Манчином прошли удачно, так что есть надежда согласовать аконопроект о социальных расходах перед ноябрьской конференцией ООН по климату в шотландском городе Глазго (СОР26), которая пройдет на следующей неделе, сообщает Reuters.

Джо Байден

«Все прошло хорошо. Им предстоит решить еще несколько вопросов, но все прошло хорошо», — сказал Байден журналистам.

Напомним, что Байден признал, что ключевые части его законопроекта, включающего социальные аспекты, скорее всего, придется существенно сократить. Изначально проект оценивался в $3,5 трлн, но республиканцы посчитали данную цифру необоснованно завышенной.

Ранее, Байден пообещал снизить цену до $2 трлн и предположил, что она может быть ниже $1,75 трлн.