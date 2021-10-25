Тюмень, , 17:34 — REGNUM В Тюменской области начался поэтапный выход работников птицефабрики «Боровская» из эпизоотического очага в «чистую» зону. Об этом 25 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Выведенные из эпизоотического очага сотрудники птицефабрики в течение семи дней будут находиться под наблюдением врачей.

«На период работы в зоне карантина для персонала организован отдых в административно-бытовых помещениях, которые оснащены кроватями и постельными принадлежностями. Обеспечено трёхразовое горячее питание. Работникам выдаются необходимые средства индивидуальной защиты. Проводятся регулярная термометрия и контроль за состоянием здоровья», — сообщил директор по персоналу ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» Сергей Костарев.

Костарев подчёркивает, что состав работников, задействованных в ликвидации эпизоотического очага, был сформирован на добровольной основе. Все ликвидаторы получают повышенную заработную плату.

Напомним, ранее вышло обращение председателя профсоюза птицефабрики «Боровская» Фаузии Хисматуллиной, в котором говорилось, что работников предприятия обязывают без личного согласия сверхурочно выполнять работу по ликвидации погибшей птицы, при этом никакой информации об опасности птичьего гриппа для человека руководство предприятия не сообщает.

«Людям на выходе блокировали пропуска, чтобы заставить их остаться. Никаких приказов по изменению распорядка работы никто не даёт. Составляют списки в ликвидационные бригады без подписи и согласия работников. Администрация говорит, если вас что-то не устраивает — заявление по собственному желанию на стол», — сообщила Фаузия Хисматуллина.

Кроме того, профсоюзный лидер сообщила, что сотрудников птицефабрики заставляют жить на работе. Спальные места расположены в полуметре от яиц, которые также могут быть заражены. За восьмичасовую смену руководство обещает выплатить три тысячи рублей, но люди фактически работают по 14 часов. Людей запугивают подписанием документа о неразглашении, говорится в заявлении Фаузии Хисматуллиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 октября 2021 года на птицефабрике «Боровской» начался падёж птицы. На предприятии объявлен карантин по птичьему гриппу.

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