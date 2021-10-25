В Ярославле после ремонта открыли сквер в центре города
Ярославль, 25 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Мэр Ярославля открыл сквер у Ротонды в центре города. Об этом он сообщил на своей официальной странице во ВКонтакте.
Благоустройство территории началось летом 2021 года, хотя за реконструкцию сквера горожане проголосовали ещё в 2018 году. Работы проходили одновременно с ремонтом дороги и тротуаров на улице Комсомольской. Оценила новые работы и общественность в лице активиста Темура Абдуллаева.
Весной сквер будут озеленять, также у ротонды установили лавочки для отдыхающих. Ещё Владимир Волков попросил главу района Александра Трудоношина защитить уличные щитовые панели от объявлений при помощи сетки-рабицы, а участники встречи предложили пригласить в сквер граффити-художников. Следить за порядком на объекте будут при помощи камер видеонаблюдения.