Ярославль, 25 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Мэр Ярославля открыл сквер у Ротонды в центре города. Об этом он сообщил на своей официальной странице во ВКонтакте.

City-yaroslavl.ru Сквер у Ротонды в Ярославле

Благоустройство территории началось летом 2021 года, хотя за реконструкцию сквера горожане проголосовали ещё в 2018 году. Работы проходили одновременно с ремонтом дороги и тротуаров на улице Комсомольской. Оценила новые работы и общественность в лице активиста Темура Абдуллаева.

«Конкретно здесь, у ротонды, — небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. По Комсомольской — немножко сложнее. Основная проблема была в подземных коммуникациях. Объект имеет очень большую загрузку, и мы понимаем, что дорогу надо включать в программу БКД и делать полноценно, с полной заменой сетей — тогда мы получим долговечный результат. Новый светофор появился там, где пешеходы традиционно нарушали ПДД. С его появлением — при условии синхронизации — проблем для пропускной способности не возникает», — отметил общественник.

Весной сквер будут озеленять, также у ротонды установили лавочки для отдыхающих. Ещё Владимир Волков попросил главу района Александра Трудоношина защитить уличные щитовые панели от объявлений при помощи сетки-рабицы, а участники встречи предложили пригласить в сквер граффити-художников. Следить за порядком на объекте будут при помощи камер видеонаблюдения.