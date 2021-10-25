Подгорица, , 17:33 — REGNUM В Черногории во вторник, 26 октября, снова вырастут цены на топливо. С полуночи цены на топливо в Черногории будут на три и четыре евроцента дороже.

Топливо

Дизель подорожает на 4 евроцента за литр, eurosuper 95 — на три евроцента, а eurosuper 98 — на четыре евроцента за литр.

В ближайшие две недели дизельное топливо будет стоить 1,34 евро за литр. Eurosuper-95 будет стоить 1,46 евро за литр, а eurosuper-98 — 1,50 евро за литр. Литр топочного мазута будет дороже на четыре евроцента и составит 1,31 евро.

Это 14-е повышение стоимости топлива с нового года.