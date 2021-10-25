Набережные Челны, Татария, , 17:33 — REGNUM В одном из жилых многоэтажных домов города Набережные Челны произошел взрыв, сообщают 25 октября в соцсетях очевидцы.

Взрыв газа Uxfon.com

На данный момент известно, что взрыв произошёл в пятиэтажном доме.

В результате почти полностью разрушены не менее четырёх квартир на четвёртом и пятом этажах здания.

Данных о пострадавших пока нет. Информация уточняется.

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