Набережные Челны, Татария, 25 октября 2021, 17:33 — REGNUM В одном из жилых многоэтажных домов города Набережные Челны произошел взрыв, сообщают 25 октября в соцсетях очевидцы.
На данный момент известно, что взрыв произошёл в пятиэтажном доме.
В результате почти полностью разрушены не менее четырёх квартир на четвёртом и пятом этажах здания.
Данных о пострадавших пока нет. Информация уточняется.
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