Петрозаводск, , 17:35 — REGNUM В Республике Карелия с начала пандемии коронавирусом заразились более 73 тыс. человек. Об этом 25 октября сообщили в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение еще 321 человека, что на 12 меньше, чем днем ранее.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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В настоящий момент в коронавирусных стационарах республики находятся 862 пациента, состояние 57 из них врачами оценивается как тяжелое, в том числе у одного вакцинированного больного. Один пациент подключён в аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ковидный коечный фонд региона свободен лишь на 18,2%.

С начала пандемии в Карелии заразились 73 066 человек. Из них выздоровели 68 729 человек, в том числе 315 были выписаны за прошедшие сутки. Умерли 957 пациентов с COVID-19. В том числе 24 октября было зарегистрировано еще пять летальных исходов.

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