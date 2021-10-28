В Набережных челнах 25 октября в пятиэтажном многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. Повреждения получили квартиры на двух верхних этажах одного из подъездов здания. В результате взрыва пострадали не менее пяти человек. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находится люди. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. 26 октября взрыв из-за утечки бытового газа произошёл в городе Видное Московской области. Спустя несколько минут стало известно о ещё одном ЧП, на этот раз в Балтийске Калининградской области. Подробности в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в жилом доме.

17:47 25.10.2021 В разрушенных взрывом квартирах жилого дома в Набережных Челнах могут быть засыпанные обломками люди, сообщает 25 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города. Кроме того, жильцы пятиэтажного дома, в котором произошел взрыв, покидают свои квартиры. Читайте также: Из Набережных Челнов сообщают о пострадавших от взрыва в жилом доме

17:59 25.10.2021 От взрыва в Набережных Челнах пострадало не менее пяти человек, сообщает 25 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города. По данным агентства, им уже оказывается медицинская помощь. Читайте также: В Набережных Челнах медики оказали помощь пятерым пострадавшим

18:15 25.10.2021 На данный момент известно о 4 пострадавших во время взыва в Набережных Челнах. Двое находятся под завалами. Двое спасённых — дети, сейчас их доставляют в больницу.

18:15 25.10.2021 В панельной пятиэтажке в доме 48/21 в Новом Городе Набережных Челнов произошел взрыв газа, в результате которого разрушено несколько квартир на двух этажах. По предварительным данным, разрушены шесть квартир на двух последних этажах. Предварительно, пострадали четыре человека, эвакуированы 32 жильца. Под завалами могут находиться люди. Подробности в материале: В Набережных Челнах при взрыве газа разрушены шесть квартир

18:15 25.10.2021 На месте работает более 90 спасателей и 35 единиц техники.

18:18 25.10.2021 Из-под завалов в Набережных Челнах только что спасли подростка — Минздрав.

18:20 25.10.2021 Два человека обнаружены под обломками жилого дома в Набережных Челнах, сообщает 25 октября агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По словам спасателей, на данный момент им удалось установить контакт с двоими пострадавшими, остающимися пока под обломками на месте взрыва. Читайте также: Два человека обнаружены под завалами в Набережных Челнах — СМИ

18:24 25.10.2021 В Татарии организована прокурорская проверка информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, на улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси, что в дальнейшем привело к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами. На место происшествия выехал и. о. прокурора города Айдар Галиев. Читайте подробнее: Прокуратура Татарии начала проверку после хлопка газа в жилом доме

18:25 25.10.2021 Спасатели на месте взрыва в Набережных Челнах. © МЧС России

18:30 25.10.2021 Из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах спасены двое пострадавших, сообщает 25 октября пресс-служба Минздрава России. Один из спасённых — ребёнок 2010 года рождения, его состояние медики предварительно оценили «как среднетяжёлое». Читайте также: Из-под обломков дома в Набережных Челнах спасены два человека

18:30 25.10.2021 По предварительным данным, в доме в Набережных Челнах после взрыва разрушены 8 квартир на четвертом и пятом этажах.

18:36 25.10.2021 При взрыве газа в многоквартирном доме города Набережные Челны пострадали два ребенка. Как сообщает пресс-служба республиканского минздрава, один из детей 2010 года рождения, второй — 2004 года. Пострадавших передали медикам. Младшего брата осмотрели на месте и госпитализировали в БСМП. Старшего мальчика еще осматривают медики скорой помощи. Об этом: При взрыве газа в Набережных Челнах пострадали двое детей

18:51 25.10.2021 В Татарии следственные органы по факту обрушения части жилого дома возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Читайте также: В Татарии после взрыва бытового газа в жилом доме возбудили уголовное дело

18:56 25.10.2021 Многоквартирный дом, в котором произошел взрыв. Набережные Челны. © Следственный комитет России

19:06 25.10.2021 Следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СКР.

19:06 25.10.2021 Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по РТ Липскому В.А. представить доклад о произошедшем.

19:12 25.10.2021 В Набережных Челнах жильцов дома, где произошел взрыв бытового газа, обеспечат всем необходимым. Об этом заявили представители городских властей. Читайте также: В Набережных Челнах жильцов дома после взрыва газа разместят в гостинице

19:13 25.10.2021 Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев находится на месте происшествия. Он сообщил об эвакуации людей. По его словам, город определил место, где будут размещены жильцы дома. Им будет обеспечено горячее питание и вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

19:14 25.10.2021 Дом, в котором прогремел взрыв. Скриншот vk.comchelny.life

19:16 25.10.2021 На месте происшествия работает более 90 человек и 35 единиц техники, сообщает администрация Набережных Челнов.

19:17 25.10.2021 Дом, в котором прогремел взрыв. Скриншот vk.comchelny.life.

19:17 25.10.2021 В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по РТ и Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России.

19:17 25.10.2021 Кроме этого, к месту происшествия следуют кинологические расчеты чрезвычайного ведомства.

19:19 25.10.2021 Официальный сайт города Набережные Челны. nabchelny.ru

19:20 25.10.2021 По уточненной информации мэрии Набережных Челнов, предварительно под завалами находятся два человека. Спасатели на месте принимают меры к спасению людей.

19:26 25.10.2021 Как сообщили в экстренных службах, находящие под завалами люди живы, с ними установлена связь.

19:27 25.10.2021 В числе пострадавших — два ребенка, 2004 и 2010 годов рождения. Состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести.

19:27 25.10.2021 Скорая помощь. (сс) AKuptsova

19:29 25.10.2021 Из-под обломков и завалов на месте взрыва в доме в Набережных Челнах спасён третий человек, сообщает 25 октября пресс-служба МЧС России. Он был извлечён в ходе поисково-спасательных работ. Это мужчина 1951 года рождения. По оценкам медиков, он в стабильно тяжелом состоянии. Читайте также: На месте взрыва в Набережных Челнах спасён из-под завалов третий пострадавший

19:32 25.10.2021 Глава региона Рустам Минниханов проинформирован о случившемся, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

19:33 25.10.2021 В Набережных Челнах из-под завалов пятиэтажного дома, где вечером 25 октября произошел взрыв газа, достали 70-летнего мужчину. У него множественные раны. Пострадавшего в стабильно тяжелом состоянии доставили в городскую больницу. Читайте также: В Набережных Челнах спасли из-под завалов после взрыва ещё одного человека

19:34 25.10.2021 В результате взрыва осколки от разбитых окон и бетонные конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров. Повреждения получили несколько припаркованных возле дома машин.

19:34 25.10.2021 Взрыв в жилом доме. Иван Шилов © ИА REGNUM

20:01 25.10.2021 Спасательная операция продолжается на месте происшествия в Набережных Челнах. Удалось спасти еще одного человека — 22-летнюю девушку. Состояние пострадавшей стабильно тяжелое. Девушка госпитализирована. Читайте подробнее: Из-под завалов в Набережных Челнах спасли 22-летнюю девушку

20:14 25.10.2021 Многоквартирный дом, в котором произошел взрыв. Набережные Челны. nabchelny.ru

20:15 25.10.2021 Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев прибыл на место происшествия.

20:16 25.10.2021 «Три человека спасены, состояние здоровья у всех разное, им оказываются помощь в БСМП, — сообщил глава города Наиль Магдеев. — Жильцы дома будут расселены, в гостинице OpenCity подготовлены номера, автобусами люди доставлены до места назначения. Работают все службы — муниципальные, республиканские, федеральные. Всем будет оказана необходимая помощь — жителям 10-го, 11-го, 12-го подъездов».

20:17 25.10.2021 Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев прибыл на место происшествия. nabchelny.ru

20:18 25.10.2021 На месте было проведено выездное заседание КЧС и ОПБ города Набережных Челнов, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования, сообщает пресс-служба мэрии.

20:19 25.10.2021 Из-под завалов спасены три человека, в том числе два ребенка. Благодаря спасательной операции из-под завалов спустя время была извлечена женщина — четвертая пострадавшая, 1999 года рождения.

20:19 25.10.2021 По последним данным мэрии Набережных Челнов, в результате обрушения разрушены шесть квартир, всего в этих квартирах проживали 14 человек.

20:20 25.10.2021 В гостинице города OpenCity развернут пункт временного размещения вместимостью 400 человек.

20:20 25.10.2021 Всего к ликвидации ЧС привлечены 155 человек, 49 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии.

20:20 25.10.2021 Службы спасения. Дарья Драй © ИА REGNUM

20:24 25.10.2021 Набережные Челны(тат. Яр Чаллы, с ноября 1982 по начало 1988 года назывался Брежнев) — город в России, в северо-восточной части Татарстана, на левом берегу реки Кама. Берега реки соединены плотиной, по которой проходят автомобильная и железная дороги. Набережные Челны — город республиканского подчинения, главный город полицентрической Набережночелнинской агломерации и центр Нижнекамского ТПК, тридцатый по численности населения в России (данные на 1 января 2010 г.), второй по численности населения и значимости город республики. Площадь города — 171,03 км²; по обоим берегам Камы расположена обширная (включающая 19 районов) пригородная зона. nabchelny.ru

20:26 25.10.2021 Прежние названия: Брежнев (1982−1988) Статус города: с 1930 года. Население: ▲513 735 человек (по предварительным данным переписи 2010 года) Плотность: 2984 чел./км² Агломерация: 1,1 млн Национальный состав: татары — 47,4%, русские — 44,9%, чуваши — 1,9%, украинцы — 1,3%, башкиры — 1,2%, другие — 4,1% nabchelny.ru

20:27 25.10.2021 По устоявшейся традиции, в Набережных Челнах жилые микрорайоны называются комплексами. В городе на данный момент действует двойная адресация: каждый дом имеет номер по улице (этот адрес записывается в графе регистрации в паспорте) и так называемый строительный адрес («адрес по комплексу»). Это название сохранилось со времени строительства, когда каждым микрорайоном занималась отдельная строительная бригада, строившая одновременно несколько жилых домов и зданий бытового назначения — школу, детский сад, магазин, — т. е. полноценный жилой комплекс. Жители города пользуются строительными адресами (по комплексу), не редкость, когда человек вовсе не знает своего адреса по улице. nabchelny.ru

20:29 25.10.2021 Глава Татарии Рустам Минниханов проинформирован о происшествии в Набережных Челнах. Дарья Антонова © ИА REGNUM

20:32 25.10.2021 Напомним, взрыв произошел в многоквартирном панельном пятиэтажном доме по адресу: г. Набережные Челны, ул. Татарстан 25/18 (48/20).

20:45 25.10.2021 Все жильцы пятиэтажного дома, пострадавшего от взрыва газа в Набережных Челнах, найдены и спасены, сообщает 25 октября газета «Известия» со ссылкой на неназванный информированный источник. По его утверждению, можно сказать, что погибших в результате этого ЧП нет. Читайте также: Жертв нет. Спасены все жильцы дома, взорвавшегося в Набережных Челнах — СМИ

21:06 25.10.2021 Квартира в одном из жилых домов в Набережных Челнах, которая, предположительно, стала эпицентром взрыва, отключена от газа еще в 2010 году. Читайте также: В квартире в Татарии, где произошел взрыв, газ отключили 11 лет назад

21:13 25.10.2021 На месте происшествия также находятся министр здравоохранения республики Марат Садыков и глава МЧС республики Рафис Хабибуллин.

21:13 25.10.2021 Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыл на место взрыва в жилом доме в Набережных Челнах.

21:39 25.10.2021 Пострадавшие в результате взрыва жильцы дома доставлены в БСМП — это подростки 11 и 17 лет, 22-летняя девушка и 70-летний мужчина.

21:39 25.10.2021 Состояние троих пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

21:45 25.10.2021 Службы спасения. Дарья Драй © ИА REGNUM

21:45 25.10.2021 Как сообщает «Татар-информ», состояние 11-летнего мальчика характеризуется как легкой степени тяжести, у ребенка ушибы мягких тканей, он находится в реанимации. Его 17-летний брат — также в отделении реанимации, его состояние тяжелое. 70-летний мужчина, которого спасатели достали из-под завалов, на ИВЛ в тяжелом состоянии в реанимации. 22-летняя девушка находится в состоянии крайней степени тяжести, на данный момент она в операционной, врачи борются за ее жизнь.

21:51 25.10.2021 Режим ЧС (чрезвычайной ситуации) муниципального характера с местным уровнем реагирования установлен после взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах. Читайте также: После взрыва в жилом доме в Набережных Челнах введён режим ЧС

22:04 25.10.2021 Квартиру в жилом доме в Набережных Челнах, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году из-за нарушений правил пользования газом, сообщили «Бизнес Online» в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Казань».

22:05 25.10.2021 «25 октября 2021 года в Набережных Челнах в многоквартирном доме по ул. Татарстан, 25/117, предположительно в квартире №162, произошел хлопок газа. Указанная квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 г. по причине нарушения правил пользования газом в быту. 09.03.2021 г. был произведен осмотр квартиры, подтверждено наличие заглушки. На месте работают сотрудники ЭПУ «Челныгаз» и аварийно-спасательные службы. Причины устанавливаются», — сообщили изданию в компании.

22:05 25.10.2021 На месте взрыва дома в Набережных Челнах 16.mchs.gov.ru

22:50 25.10.2021 На месте взрыва дома в Набережных Челнах 16.mchs.gov.ru

23:23 25.10.2021 Угроза дальнейшего обрушения дома в Набережных Челнах, где в одной из квартир вечером 25 октября произошел взрыв газа, отсутствует. Читайте также: Угроза обрушения дома в Татарии после взрыва отсутствует

23:45 25.10.2021 Девушка, извлечённая спасателями из-под завалов на месте взрыва дома в Набережных Челнах, скончалась в больнице во время операции, сообщает 25 октября издание «Известия» со ссылкой на информированный источник. Из-под обломков она была извлечена в крайне тяжёлом состоянии. Читайте также: В Набережных Челнах умерла девушка, спасённая из-под завалов после взрыва

07:52 26.10.2021 Количество пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах выросло до пяти человек, в списке жертв по-прежнему один человек, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на данные республиканского министерства здравоохранения. Пострадавшая в результате взрыва 22-летняя девушка умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии. Четверо пострадавших, в том числе двое несовершеннолетних, получили различные травмы и находятся в больницах. Позже к медикам за помощью обратилась женщина 1973 года рождения, её обследовали и отпустили на амбулаторное лечение.

07:57 26.10.2021 По меньшей мере пятеро человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, 26 октября сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Татарии. Подробности в материале: Число пострадавших при взрыве в Набережных Челнах увеличилось до пяти

11:19 26.10.2021 Минувшую ночь в предоставленных номерах гостиницы провели 22 жильца дома, где 25 октября произошел взрыв газа. Об этом сообщили в исполкоме Набережных Челнов. «Сегодня будут определены меры финансовой поддержки для пострадавших как в 11-м подъезде дома, так и из соседних подъездов. Будет установлено, возможно ли проживание в соседних подъездах дома, после чего принято решение, возможно ли заселять людей в квартиры. До этого момента все пострадавшие будут обеспечены горячим питанием и проживанием», — заявил агентству «Татар-информ» и. о. руководителя исполкома Илья Зуев.

11:24 26.10.2021 Следствие по делу о ЧП в Набережных Челнах рассматривает несколько версий произошедшего, сообщили 26 октября в СУ СКР по Республике Татарстан. «Хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В настоящее время все версии проверяются», — заверили в ведомстве.

11:26 26.10.2021 70-летний хозяин квартиры, где был зафиксирован эпицентр взрыва, проживал один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Еще в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газовую трубу, подходящую к газовой плите, была установлена металлическая заглушка. Об этом сообщили 26 октября в СУ СКР по Республике Татарстан.

11:26 26.10.2021 Следователи на месте взрыва дома в Набережных Челнах. © Следственный комитет России

11:52 26.10.2021 В Татарии следствие рассматривает несколько версий по факту обрушения жилого дома в городе Набережные Челны. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Читайте также: В Татарии рассматривают ряд версий произошедшего взрыва газа в жилом доме

14:31 26.10.2021 В Набережных Челнах, по информации городских властей, от взрыва бытового газа пострадали шесть квартир. Всего в 15-ти подъездном жилом доме зарегистрировано 980 проживающих, это 224 квартиры. Оставшиеся без крова жильцы провели ночь в гостинице и были обеспечены горячим питанием. На утро 26 октября данной помощью воспользовались 22 человека. Читайте также: В Набережных Челнах пострадавшим от взрыва жильцам окажут финансовую помощь

15:07 26.10.2021 Ещё один взрыв газа прогремел в жилом доме. В подмосковном Видном на первом этаже дома на Советской улице произошла утечка газа. В квартире выбило стёкла. По информации СМИ, никто серьёзно не пострадал.

15:12 26.10.2021 В подмосковном городе Видное произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом 26 октября сообщает телеграм-канал SHOT. ЧП произошло в доме на улице Советской. Взрыв газа, по имеющейся информации, случился на первом этаже жилого здания. Читайте также: В подмосковной многоэтажке взорвался газ

15:14 26.10.2021 Росгвардия оказывает помощь спасателям и жителям пострадавшего дома в Балтийске. Два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают оцепление территории места происшествия и оказывают содействие спасателям в эвакуации жителей пострадавшего дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

15:14 26.10.2021 Третий за два дня взрыв бытового газа прогремел в РФ. На этот раз в Балтийске (Калининградская область).

15:15 26.10.2021 МЧС предварительно сообщает об одном пострадавшем в Балтийске.

15:16 26.10.2021 Взрыв в Балтийске прогремел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Давно не было проверок по регионам? Ждите!

15:20 26.10.2021 Скорая и пожарные работают на месте взрыва в Балтийске. Сообщается, что взрывной волной выбило окна в соседних домах.

15:21 26.10.2021 «В 67-й квартире, где произошёл взрыв, никого не было. Соседи почувствовали запах газа в подъезде и вызвали специалистов. Взрыв случился через 15−20 минут после звонка местных жителей. Управляющая компания успела перекрыть стояк и открыть окна в подъезде. На данный момент пострадавших нет, к медикам обратилась только одна женщина с cсадиной на губе», — сообщает ТГ-канал Mash.

15:30 26.10.2021 Открытый огонь после взрыва в Балтийске уже удалось потушить.

15:30 26.10.2021 По словам очевидца, жители выпрыгивали из окон дома, чтобы спастись.

15:34 26.10.2021 Несущие конструкции дома в подмосковном Видном, где произошёл хлопок газовоздушной смеси, не повреждены. Об этом 26 октября сообщил глава Красногорского городского округа Алексей Спасский в личном телеграм-канале. Чиновник, ранее возглавлявший администрацию Ленинского городского округа Московской области, рассказал, что в Видном в доме 14 на улице Советская в одной из квартир «произошёл хлопок газовоздушной смеси». Об этом: Глава Красногорска рассказал подробности взрыва газа в Видном

15:35 26.10.2021 В жилом доме в городе Балтийске Калининградской области прогремел взрыв газовоздушной смеси, после чего начался пожар на площади 50 кв. метров. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону. Читайте также: В жилом доме в Балтийске прогремел взрыв газа

16:00 26.10.2021 Как сообщает ТГ-канал «Москва с огоньком», во дворе дома в Кунцево (Москва) 26 октября взорвался 12-литровый газовый баллон. Уточняется, что сначала он загорелся в микроавтобусе, но водитель успел выбросить баллон на улицу. Никто не пострадал.

16:28 26.10.2021 Следственный комитет РФ. sledcom.ru

16:49 26.10.2021 На месте взрыва в жилом доме в подмосковном городе Видное не обнаружено утечки газа. Об этом сообщили в министерстве энергетики Московской области. «В результате происшествия выбито окно в жилой комнате на первом этаже, без газоснабжения находится одна квартира. Пострадавших нет. По данным аварийной бригады, проводившей проверку, внутренний газопровод не поврежден, утечек газа нет», — отмечено в сообщении. Читайте подробнее: Пострадавших на месте взрыва в Видном нет — минэнерго Подмосковья

17:31 26.10.2021 Погибших при взрыве газа в Балтийске нет.

17:31 26.10.2021 В связи с ЧП, произошедшим в Балтийске, возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

18:33 26.10.2021 Многоквартирный дом после взрыва газа в Балтийске. 39.mchs.gov.ru

19:03 26.10.2021 Следователи и МЧС на месте взрыва газа в Балтийском. © Следственный комитет России

19:35 26.10.2021 Неосторожное использование газовой плиты стало причиной взрыва газа в жилом доме в подмосковном Видном. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

20:39 26.10.2021 Три взрыва бытового газа за два дня. А когда у вас проверяли газовое оборудование?

21:23 26.10.2021 Квартира, в которой произошел взрыв. Видное. Фото со страницы ВРИП главы Ленинского городского округа Алексея Спасского «ВКонтакте».

22:00 26.10.2021 В пострадавшей от взрыва газа в Видном квартире живет многодетная семья.

22:01 26.10.2021 Следственный комитет проводит проверку после взрыва газа в доме в Видном.

22:39 26.10.2021 Квартира, в которой произошел хлопок газа. Видное. Скриншот vk. com/vidnoeonline

07:51 27.10.2021 Почти 20 взрывов газа зарегистрировано на территории России с сентября 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. «Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с сентября текущего года произошло почти два десятка происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования», — отмечают в МЧС.

09:17 27.10.2021 Разрушенные взрывом квартиры. Набережные Челны. © Следственный комитет России

09:45 27.10.2021 В пятиэтажном доме в Улан-Удэ утром 27 октября произошел взрыв. На месте работают взрывотехники МВД, пострадавших и погибших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

10:24 27.10.2021 Взрыв газа произошёл 27 октября в подмосковном Красногорске, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника экстренных служб. Читайте также: В подмосковном Красногорске произошёл взрыв газа

10:31 27.10.2021 Прокуратура Московской области начала проверку в связи с происшествием в подмосковном Красногорске, где в одном из домов взорвался газ. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Об этом: На место взрыва в Красногорске выехал городской прокурор

11:08 27.10.2021 На месте взрыва газа в Балтийском. © Следственный комитет России

11:33 27.10.2021 Следователи начали проведение доследственной проверки после хлопка газа в подмосковном Красногорске. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе СК. Читайте подробнее: СК начал проверку после взрыва газа в Красногорске

11:59 27.10.2021 Газ. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:22 27.10.2021 Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске стал пятым за последние три дня. До этого, подобные происшествия случились в Ула-Удэ, Видном, Балтийске и Набережных Челнах.

13:48 27.10.2021 Взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах tatarstan.sledcom.ru

14:17 27.10.2021 Спасатели и техники МЧС завершили работы по разбору разрушений после взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба ведомства. Угрозы дальнейшего обрушения здания нет.

14:51 27.10.2021 Премьер-министр Татарии Алексей Песошин с членами оперативного штаба Татарии на месте происшествия. nabchelny.ru

15:11 27.10.2021 Взрыв газа в многоквартирном доме в Красногорске произошел во время проведения сварочных работ. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

15:12 27.10.2021 «По предварительным данным, в квартире на 5-м этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошел хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет», — цитирует ТАСС представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

15:32 27.10.2021 По данным МЧС РФ, с сентября 2021 года в России произошло почти 20 взрывов газа.

15:40 27.10.2021 На месте ЧП в Набережных Челнах. © Следственный комитет России

17:43 27.10.2021 Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, связанных с газовым оборудованием (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

17:44 27.10.2021 «По данным следствия, 27 октября 2021 года в квартире, расположенной на 5-м этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошёл хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Московской области.

17:45 27.10.2021 Как сообщает ГСУ СКР по Московской области, по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия с участием специалистов газовой службы, изъяты необходимые для следствия предметы, в том числе маска и аппарат, с помощью которых производились сварочные работы, допрошены жильцы дома, а также хозяева квартиры, где произошел хлопок, назначен ряд экспертиз. Также предстоит выполнить оценку поврежденного вследствие хлопка газа имущества жильцов.

18:27 27.10.2021 Квартира, в которой произошел взрыв. Красногорск. © Следственный комитет России

18:33 27.10.2021 Власти Елецкого района Липецкой области начали в поселке Солидарность снос двухэтажного многоквартирного дома, в котором 11 сентября взорвался газ и под завалами погибли три человека. Напомним, с сентября 2021 года в России произошло почти 20 взрывов газа.

18:34 27.10.2021 «Сегодня в поселке Солидарность Елецкого района начался демонтаж жилого дома, который обрушился 11 сентября в результате взрыва бытового газа. Согласно контракту, работы должны завершить до 1 декабря, однако планируют закончить в течение недели. Здание было построено в 1976 году, всего в нём было 16 квартир», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Липецкой области.

18:35 27.10.2021 По данным администрации Липецкой области, в пострадавшем от взрыва бытового газа доме было 16 квартир, все собственники получили материальную помощь на общую сумму 15,5 млн рублей, а владельцы 13 квартир — возмещение за утраченное в результате взрыва жилье на сумму более 26,2 млн рублей. Оставшиеся три квартиры имеют обременение в виде ипотеки, вопрос решается.

19:31 27.10.2021 Дом в Липецкой области, пострадавший от взрыва газа 11 сентября. © ГУ МЧС по Липецкой области

20:13 27.10.2021 Командование Балтийским флотом приняло решение о поощрении двух морских пехотинцев, спасших несколько жильцов дома в Балтийске, где 26 октября в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.

20:13 27.10.2021 «Военнослужащие гвардейского соединения морской пехоты Балтийского флота гвардии сержанты Юрий Прохоренко и Раджаб Резванов после взрыва бытового газа в квартире в Балтийске, до приезда спасателей МЧС, спасли из горящего и задымленного здания нескольких человек», — цитирует ТАСС пресс-службу Балтийского флота.

20:14 27.10.2021 Напомним, 26 октября на улице Ушакова в Балтийске в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Пять семей — 12 человек, включая пятерых детей, находятся в пунктах временного размещения. Погибших и пострадавших нет.

20:53 27.10.2021 Пожар после взрыва газа в Балтийске. Скриншот vk. comkaliningradonline24

20:55 27.10.2021 Ремонтные бригады восстановили электроснабжение и водопровод в подъезде жилого дома в Балтийске Калининградской области, где накануне произошел взрыв бытового газа. Начинаются работы по восстановлению газоснабжения здания, сообщил 27 октября глава администрации муниципалитета Сергей Мельников в обращении к жителям на странице горадминистрации «ВКонтакте».

21:28 27.10.2021 «На сегодня восстановлено электроснабжение, водопровод в этом же подъезде, где был взрыв, сейчас компания будет подключать поподъездно газоснабжение для приготовления жителями пищи. Планируем провести все работы максимально быстро, для нормального бытоустройства, нормальной жизни людей», — цитирует ТАСС Сергея Мельникова.

21:34 27.10.2021 Вопрос с остеклением окон в домах, которые пострадали при взрыве в Балтийске, планируется решить в течение ближайших двух дней. Глава администрации муниципалитета Сергей Мельников поблагодарил жителей города, которые быстро откликнулись на ЧП, предложили свою помощь в размещении людей, одежде, питании.

22:17 27.10.2021 На месте взрыва газа в Балтийском. © Следственный комитет России.

22:21 27.10.2021 Конструктивные элементы дома, пострадавшего от взрыва бытового газа в Красногорске, остались целыми. В пострадавшей квартире волной выбиты оконные стекла. Спасатели закончили обследование чердачных перекрытий, повреждений нет. Другие квартиры и инженерные системы тоже не пострадали, сообщается на сайте администрации Красногорска. «Квартиру можно ремонтировать, но сейчас нужно будет все вынести, разобрать, посмотреть. Визуально несущие стены, потолок, полы — не повреждены, система отопления не повреждена. Соседи не пострадали. Получим все разрешения от МЧС, чтобы понимать, что можно делать с квартирой. Будем помогать с перегородками, окнами, насколько это возможно», — прокомментировала представитель УК «Жилищный трест и К» Татьяна Бурыкина.

22:59 27.10.2021 Многоквартирный дом в Красногорске, где произошел хлопок газо-воздушной смеси. 50.mchs.gov.ru