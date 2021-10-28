Взрывы газа в жилых домах — все новости
В разрушенных взрывом квартирах жилого дома в Набережных Челнах могут быть засыпанные обломками люди, сообщает 25 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Кроме того, жильцы пятиэтажного дома, в котором произошел взрыв, покидают свои квартиры.
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От взрыва в Набережных Челнах пострадало не менее пяти человек, сообщает 25 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По данным агентства, им уже оказывается медицинская помощь.
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На данный момент известно о 4 пострадавших во время взыва в Набережных Челнах. Двое находятся под завалами. Двое спасённых — дети, сейчас их доставляют в больницу.
В панельной пятиэтажке в доме 48/21 в Новом Городе Набережных Челнов произошел взрыв газа, в результате которого разрушено несколько квартир на двух этажах. По предварительным данным, разрушены шесть квартир на двух последних этажах. Предварительно, пострадали четыре человека, эвакуированы 32 жильца. Под завалами могут находиться люди.
Подробности в материале: В Набережных Челнах при взрыве газа разрушены шесть квартир
На месте работает более 90 спасателей и 35 единиц техники.
Из-под завалов в Набережных Челнах только что спасли подростка — Минздрав.
Два человека обнаружены под обломками жилого дома в Набережных Челнах, сообщает 25 октября агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
По словам спасателей, на данный момент им удалось установить контакт с двоими пострадавшими, остающимися пока под обломками на месте взрыва.
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В Татарии организована прокурорская проверка информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, на улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси, что в дальнейшем привело к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами. На место происшествия выехал и. о. прокурора города Айдар Галиев.
Читайте подробнее: Прокуратура Татарии начала проверку после хлопка газа в жилом доме
Из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах спасены двое пострадавших, сообщает 25 октября пресс-служба Минздрава России.
Один из спасённых — ребёнок 2010 года рождения, его состояние медики предварительно оценили «как среднетяжёлое».
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По предварительным данным, в доме в Набережных Челнах после взрыва разрушены 8 квартир на четвертом и пятом этажах.
При взрыве газа в многоквартирном доме города Набережные Челны пострадали два ребенка. Как сообщает пресс-служба республиканского минздрава, один из детей 2010 года рождения, второй — 2004 года. Пострадавших передали медикам. Младшего брата осмотрели на месте и госпитализировали в БСМП. Старшего мальчика еще осматривают медики скорой помощи.
Об этом: При взрыве газа в Набережных Челнах пострадали двое детей
В Татарии следственные органы по факту обрушения части жилого дома возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
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Следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СКР.
Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по РТ Липскому В.А. представить доклад о произошедшем.
В Набережных Челнах жильцов дома, где произошел взрыв бытового газа, обеспечат всем необходимым. Об этом заявили представители городских властей.
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Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев находится на месте происшествия. Он сообщил об эвакуации людей. По его словам, город определил место, где будут размещены жильцы дома. Им будет обеспечено горячее питание и вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
На месте происшествия работает более 90 человек и 35 единиц техники, сообщает администрация Набережных Челнов.
В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по РТ и Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Кроме этого, к месту происшествия следуют кинологические расчеты чрезвычайного ведомства.
Официальный сайт города Набережные Челны. nabchelny.ru
По уточненной информации мэрии Набережных Челнов, предварительно под завалами находятся два человека. Спасатели на месте принимают меры к спасению людей.
Как сообщили в экстренных службах, находящие под завалами люди живы, с ними установлена связь.
В числе пострадавших — два ребенка, 2004 и 2010 годов рождения. Состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести.
Из-под обломков и завалов на месте взрыва в доме в Набережных Челнах спасён третий человек, сообщает 25 октября пресс-служба МЧС России.
Он был извлечён в ходе поисково-спасательных работ. Это мужчина 1951 года рождения. По оценкам медиков, он в стабильно тяжелом состоянии.
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Глава региона Рустам Минниханов проинформирован о случившемся, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
В Набережных Челнах из-под завалов пятиэтажного дома, где вечером 25 октября произошел взрыв газа, достали 70-летнего мужчину. У него множественные раны. Пострадавшего в стабильно тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.
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В результате взрыва осколки от разбитых окон и бетонные конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров. Повреждения получили несколько припаркованных возле дома машин.
Спасательная операция продолжается на месте происшествия в Набережных Челнах. Удалось спасти еще одного человека — 22-летнюю девушку. Состояние пострадавшей стабильно тяжелое. Девушка госпитализирована.
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Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев прибыл на место происшествия.
«Три человека спасены, состояние здоровья у всех разное, им оказываются помощь в БСМП, — сообщил глава города Наиль Магдеев. — Жильцы дома будут расселены, в гостинице OpenCity подготовлены номера, автобусами люди доставлены до места назначения. Работают все службы — муниципальные, республиканские, федеральные. Всем будет оказана необходимая помощь — жителям 10-го, 11-го, 12-го подъездов».
Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев прибыл на место происшествия.
На месте было проведено выездное заседание КЧС и ОПБ города Набережных Челнов, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования, сообщает пресс-служба мэрии.
Из-под завалов спасены три человека, в том числе два ребенка. Благодаря спасательной операции из-под завалов спустя время была извлечена женщина — четвертая пострадавшая, 1999 года рождения.
По последним данным мэрии Набережных Челнов, в результате обрушения разрушены шесть квартир, всего в этих квартирах проживали 14 человек.
В гостинице города OpenCity развернут пункт временного размещения вместимостью 400 человек.
Всего к ликвидации ЧС привлечены 155 человек, 49 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии.
Набережные Челны(тат. Яр Чаллы, с ноября 1982 по начало 1988 года назывался Брежнев) — город в России, в северо-восточной части Татарстана, на левом берегу реки Кама. Берега реки соединены плотиной, по которой проходят автомобильная и железная дороги.
Набережные Челны — город республиканского подчинения, главный город полицентрической Набережночелнинской агломерации и центр Нижнекамского ТПК, тридцатый по численности населения в России (данные на 1 января 2010 г.), второй по численности населения и значимости город республики. Площадь города — 171,03 км²; по обоим берегам Камы расположена обширная (включающая 19 районов) пригородная зона.
Прежние названия: Брежнев (1982−1988)
Статус города: с 1930 года.
Население: ▲513 735 человек (по предварительным данным переписи 2010 года)
Плотность: 2984 чел./км²
Агломерация: 1,1 млн
Национальный состав: татары — 47,4%, русские — 44,9%, чуваши — 1,9%, украинцы — 1,3%, башкиры — 1,2%, другие — 4,1%
По устоявшейся традиции, в Набережных Челнах жилые микрорайоны называются комплексами. В городе на данный момент действует двойная адресация: каждый дом имеет номер по улице (этот адрес записывается в графе регистрации в паспорте) и так называемый строительный адрес («адрес по комплексу»). Это название сохранилось со времени строительства, когда каждым микрорайоном занималась отдельная строительная бригада, строившая одновременно несколько жилых домов и зданий бытового назначения — школу, детский сад, магазин, —
Напомним, взрыв произошел в многоквартирном панельном пятиэтажном доме по адресу: г. Набережные Челны, ул. Татарстан 25/18 (48/20).
Все жильцы пятиэтажного дома, пострадавшего от взрыва газа в Набережных Челнах, найдены и спасены, сообщает 25 октября газета «Известия» со ссылкой на неназванный информированный источник.
По его утверждению, можно сказать, что погибших в результате этого ЧП нет.
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Квартира в одном из жилых домов в Набережных Челнах, которая, предположительно, стала эпицентром взрыва, отключена от газа еще в 2010 году.
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На месте происшествия также находятся министр здравоохранения республики Марат Садыков и глава МЧС республики Рафис Хабибуллин.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыл на место взрыва в жилом доме в Набережных Челнах.
Пострадавшие в результате взрыва жильцы дома доставлены в БСМП — это подростки 11 и 17 лет, 22-летняя девушка и 70-летний мужчина.
Состояние троих пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба минздрава РТ.
Как сообщает «Татар-информ», состояние 11-летнего мальчика характеризуется как легкой степени тяжести, у ребенка ушибы мягких тканей, он находится в реанимации. Его 17-летний брат — также в отделении реанимации, его состояние тяжелое.
70-летний мужчина, которого спасатели достали из-под завалов, на ИВЛ в тяжелом состоянии в реанимации.
22-летняя девушка находится в состоянии крайней степени тяжести, на данный момент она в операционной, врачи борются за ее жизнь.
Режим ЧС (чрезвычайной ситуации) муниципального характера с местным уровнем реагирования установлен после взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах.
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Квартиру в жилом доме в Набережных Челнах, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году из-за нарушений правил пользования газом, сообщили «Бизнес Online» в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Казань».
«25 октября 2021 года в Набережных Челнах в многоквартирном доме по ул. Татарстан, 25/117, предположительно в квартире №162, произошел хлопок газа. Указанная квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 г. по причине нарушения правил пользования газом в быту.
Угроза дальнейшего обрушения дома в Набережных Челнах, где в одной из квартир вечером 25 октября произошел взрыв газа, отсутствует.
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Девушка, извлечённая спасателями из-под завалов на месте взрыва дома в Набережных Челнах, скончалась в больнице во время операции, сообщает 25 октября издание «Известия» со ссылкой на информированный источник.
Из-под обломков она была извлечена в крайне тяжёлом состоянии.
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Количество пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах выросло до пяти человек, в списке жертв по-прежнему один человек, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на данные республиканского министерства здравоохранения. Пострадавшая в результате взрыва 22-летняя девушка умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии. Четверо пострадавших, в том числе двое несовершеннолетних, получили различные травмы и находятся в больницах. Позже к медикам за помощью обратилась женщина 1973 года рождения, её обследовали и отпустили на амбулаторное лечение.
По меньшей мере пятеро человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, 26 октября сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Татарии.
Подробности в материале: Число пострадавших при взрыве в Набережных Челнах увеличилось до пяти
Минувшую ночь в предоставленных номерах гостиницы провели 22 жильца дома, где 25 октября произошел взрыв газа. Об этом сообщили в исполкоме Набережных Челнов.
«Сегодня будут определены меры финансовой поддержки для пострадавших как в 11-м подъезде дома, так и из соседних подъездов. Будет установлено, возможно ли проживание в соседних подъездах дома, после чего принято решение, возможно ли заселять людей в квартиры. До этого момента все пострадавшие будут обеспечены горячим питанием и проживанием», — заявил агентству «Татар-информ» и. о. руководителя исполкома Илья Зуев.
Следствие по делу о ЧП в Набережных Челнах рассматривает несколько версий произошедшего, сообщили 26 октября в СУ СКР по Республике Татарстан. «Хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В настоящее время все версии проверяются», — заверили в ведомстве.
70-летний хозяин квартиры, где был зафиксирован эпицентр взрыва, проживал один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Еще в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газовую трубу, подходящую к газовой плите, была установлена металлическая заглушка. Об этом сообщили 26 октября в СУ СКР по Республике Татарстан.
В Татарии следствие рассматривает несколько версий по факту обрушения жилого дома в городе Набережные Челны. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
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В Набережных Челнах, по информации городских властей, от взрыва бытового газа пострадали шесть квартир. Всего в 15-ти подъездном жилом доме зарегистрировано 980 проживающих, это 224 квартиры. Оставшиеся без крова жильцы провели ночь в гостинице и были обеспечены горячим питанием. На утро 26 октября данной помощью воспользовались 22 человека.
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Ещё один взрыв газа прогремел в жилом доме. В подмосковном Видном на первом этаже дома на Советской улице произошла утечка газа. В квартире выбило стёкла. По информации СМИ, никто серьёзно не пострадал.
В подмосковном городе Видное произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом 26 октября сообщает телеграм-канал SHOT.
ЧП произошло в доме на улице Советской. Взрыв газа, по имеющейся информации, случился на первом этаже жилого здания.
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Росгвардия оказывает помощь спасателям и жителям пострадавшего дома в Балтийске. Два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают оцепление территории места происшествия и оказывают содействие спасателям в эвакуации жителей пострадавшего дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Третий за два дня взрыв бытового газа прогремел в РФ. На этот раз в Балтийске (Калининградская область).
МЧС предварительно сообщает об одном пострадавшем в Балтийске.
Взрыв в Балтийске прогремел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Давно не было проверок по регионам? Ждите!
Скорая и пожарные работают на месте взрыва в Балтийске. Сообщается, что взрывной волной выбило окна в соседних домах.
«В 67-й квартире, где произошёл взрыв, никого не было. Соседи почувствовали запах газа в подъезде и вызвали специалистов. Взрыв случился через 15−20 минут после звонка местных жителей. Управляющая компания успела перекрыть стояк и открыть окна в подъезде. На данный момент пострадавших нет, к медикам обратилась только одна женщина с cсадиной на губе», — сообщает ТГ-канал Mash.
Открытый огонь после взрыва в Балтийске уже удалось потушить.
По словам очевидца, жители выпрыгивали из окон дома, чтобы спастись.
Несущие конструкции дома в подмосковном Видном, где произошёл хлопок газовоздушной смеси, не повреждены. Об этом 26 октября сообщил глава Красногорского городского округа Алексей Спасский в личном телеграм-канале.
Чиновник, ранее возглавлявший администрацию Ленинского городского округа Московской области, рассказал, что в Видном в доме 14 на улице Советская в одной из квартир «произошёл хлопок газовоздушной смеси».
Об этом: Глава Красногорска рассказал подробности взрыва газа в Видном
В жилом доме в городе Балтийске Калининградской области прогремел взрыв газовоздушной смеси, после чего начался пожар на площади 50 кв. метров. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.
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Как сообщает ТГ-канал «Москва с огоньком», во дворе дома в Кунцево (Москва) 26 октября взорвался 12-литровый газовый баллон. Уточняется, что сначала он загорелся в микроавтобусе, но водитель успел выбросить баллон на улицу. Никто не пострадал.
На месте взрыва в жилом доме в подмосковном городе Видное не обнаружено утечки газа. Об этом сообщили в министерстве энергетики Московской области.
«В результате происшествия выбито окно в жилой комнате на первом этаже, без газоснабжения находится одна квартира. Пострадавших нет. По данным аварийной бригады, проводившей проверку, внутренний газопровод не поврежден, утечек газа нет», — отмечено в сообщении.
Читайте подробнее: Пострадавших на месте взрыва в Видном нет — минэнерго Подмосковья
Погибших при взрыве газа в Балтийске нет.
В связи с ЧП, произошедшим в Балтийске, возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Неосторожное использование газовой плиты стало причиной взрыва газа в жилом доме в подмосковном Видном. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.
Три взрыва бытового газа за два дня. А когда у вас проверяли газовое оборудование?
В пострадавшей от взрыва газа в Видном квартире живет многодетная семья.
Следственный комитет проводит проверку после взрыва газа в доме в Видном.
Почти 20 взрывов газа зарегистрировано на территории России с сентября 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с сентября текущего года произошло почти два десятка происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования», — отмечают в МЧС.
В пятиэтажном доме в Улан-Удэ утром 27 октября произошел взрыв. На месте работают взрывотехники МВД, пострадавших и погибших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Взрыв газа произошёл 27 октября в подмосковном Красногорске, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника экстренных служб.
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Прокуратура Московской области начала проверку в связи с происшествием в подмосковном Красногорске, где в одном из домов взорвался газ. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Об этом: На место взрыва в Красногорске выехал городской прокурор
Следователи начали проведение доследственной проверки после хлопка газа в подмосковном Красногорске. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе СК.
Читайте подробнее: СК начал проверку после взрыва газа в Красногорске
Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске стал пятым за последние три дня. До этого, подобные происшествия случились в Ула-Удэ, Видном, Балтийске и Набережных Челнах.
Спасатели и техники МЧС завершили работы по разбору разрушений после взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба ведомства. Угрозы дальнейшего обрушения здания нет.
Взрыв газа в многоквартирном доме в Красногорске произошел во время проведения сварочных работ. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«По предварительным данным, в квартире на 5-м этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошел хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет», — цитирует ТАСС представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.
По данным МЧС РФ, с сентября 2021 года в России произошло почти 20 взрывов газа.
Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, связанных с газовым оборудованием (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
«По данным следствия, 27 октября 2021 года в квартире, расположенной на 5-м этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошёл хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Московской области.
Как сообщает ГСУ СКР по Московской области, по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия с участием специалистов газовой службы, изъяты необходимые для следствия предметы, в том числе маска и аппарат, с помощью которых производились сварочные работы, допрошены жильцы дома, а также хозяева квартиры, где произошел хлопок, назначен ряд экспертиз. Также предстоит выполнить оценку поврежденного вследствие хлопка газа имущества жильцов.
Власти Елецкого района Липецкой области начали в поселке Солидарность снос двухэтажного многоквартирного дома, в котором 11 сентября взорвался газ и под завалами погибли три человека.
Напомним, с сентября 2021 года в России произошло почти 20 взрывов газа.
«Сегодня в поселке Солидарность Елецкого района начался демонтаж жилого дома, который обрушился 11 сентября в результате взрыва бытового газа. Согласно контракту, работы должны завершить до 1 декабря, однако планируют закончить в течение недели. Здание было построено в 1976 году, всего в нём было 16 квартир», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Липецкой области.
По данным администрации Липецкой области, в пострадавшем от взрыва бытового газа доме было 16 квартир, все собственники получили материальную помощь на общую сумму 15,5 млн рублей, а владельцы 13 квартир — возмещение за утраченное в результате взрыва жилье на сумму более 26,2 млн рублей. Оставшиеся три квартиры имеют обременение в виде ипотеки, вопрос решается.
Командование Балтийским флотом приняло решение о поощрении двух морских пехотинцев, спасших несколько жильцов дома в Балтийске, где 26 октября в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.
«Военнослужащие гвардейского соединения морской пехоты Балтийского флота гвардии сержанты Юрий Прохоренко и Раджаб Резванов после взрыва бытового газа в квартире в Балтийске, до приезда спасателей МЧС, спасли из горящего и задымленного здания нескольких человек», — цитирует ТАСС пресс-службу Балтийского флота.
Напомним, 26 октября на улице Ушакова в Балтийске в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Пять семей — 12 человек, включая пятерых детей, находятся в пунктах временного размещения. Погибших и пострадавших нет.
Ремонтные бригады восстановили электроснабжение и водопровод в подъезде жилого дома в Балтийске Калининградской области, где накануне произошел взрыв бытового газа. Начинаются работы по восстановлению газоснабжения здания, сообщил 27 октября глава администрации муниципалитета Сергей Мельников в обращении к жителям на странице горадминистрации «ВКонтакте».
«На сегодня восстановлено электроснабжение, водопровод в этом же подъезде, где был взрыв, сейчас компания будет подключать поподъездно газоснабжение для приготовления жителями пищи. Планируем провести все работы максимально быстро, для нормального бытоустройства, нормальной жизни людей», — цитирует ТАСС Сергея Мельникова.
Вопрос с остеклением окон в домах, которые пострадали при взрыве в Балтийске, планируется решить в течение ближайших двух дней. Глава администрации муниципалитета Сергей Мельников поблагодарил жителей города, которые быстро откликнулись на ЧП, предложили свою помощь в размещении людей, одежде, питании.
Конструктивные элементы дома, пострадавшего от взрыва бытового газа в Красногорске, остались целыми. В пострадавшей квартире волной выбиты оконные стекла. Спасатели закончили обследование чердачных перекрытий, повреждений нет. Другие квартиры и инженерные системы тоже не пострадали, сообщается на сайте администрации Красногорска.
«Квартиру можно ремонтировать, но сейчас нужно будет все вынести, разобрать, посмотреть. Визуально несущие стены, потолок, полы — не повреждены, система отопления не повреждена. Соседи не пострадали. Получим все разрешения от МЧС, чтобы понимать, что можно делать с квартирой. Будем помогать с перегородками, окнами, насколько это возможно», — прокомментировала представитель УК «Жилищный трест и К» Татьяна Бурыкина.
Три человека пострадали из-за выброса аммиака на заводе в Вологодской области. Инцидент произошёл на фосфорном предприятии в Череповце. Пострадали сотрудники завода. Утечка произошла из клапана избыточного давления, она уже ликвидирована.