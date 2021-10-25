Ташкент, , 17:30 — REGNUM В Узбекистан из США 25 октября доставлено 273,78 тысячи доз вакцины Pfizer, сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу посольства США в Ташкенте.

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«Поставка является частью пожертвования правительством США 1,1 миллиарда доз вакцины против COVID-19 разным странам через механизм глобального доступа к вакцинам COVAX», — говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что данная партия является второй поставкой Pfizer из общего объема поставки в 800,28 тысячи доз. Первая партия из 526,5 тысячи доз была доставлена 18 октября.

В июле США передали Узбекистану более 3 миллионов доз вакцины Moderna. Правительство США также частично профинансировало поставки около 1,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca через COVAX.