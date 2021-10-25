Москва, , 17:28 — REGNUM После выявленных нарушений дезинфекционного режима в Москве могут закрыть театр Московского дворца молодёжи (МДМ), сообщили 25 октября в столичном управлении Роспотребнадзора.

Московский Дворец Молодежи (МДМ), 1982 г

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Проверку в учреждении культуры провели сотрудники санитарного ведомства, установлены нарушения антиковидных мер (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Так, не соблюдалось социальное дистанцирование, сотрудники и посетители не использовали средства индивидуальной защиты, нарушались правила дезинфекции.

Теперь театру грозит штраф до 0,5 млн рублей или приостановка деятельности на срок 90 суток. Наказание определит суд.