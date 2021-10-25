Барселона, Испания, 25 октября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. 25 октября пресс-служба каталонской «Барселоны» сообщила, что 24-летний центральный полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг, который 24 октября получил повреждение в матче с мадридским «Реалом» (1:2), точно пропустит ближайший матч «сине-гранатовых» с «Райо Вальекано». О точных сроках восстановления футболиста пока не сообщается.

Флаг ФК «Барселона»

«Барселона» сыграет с «Райо Вальекано» 27 октября. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После девяти сыгранных матчей «Барселона», одержав лишь четыре победы и набрав пятнадцать очков, идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Райо Вальекано» с шестнадцатью очками занимает седьмую позицию.

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в восьми матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя результативными передачами и получил одну красную карточку.