Кутаиси, Грузия, 25 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что национальная система здравоохранения обладает достаточными ресурсами для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса в стране, сообщает 25 октября грузинский телеканал «Рустави 2». Об этом Тикарадзе сказала на встрече с врачами региона Имеретия.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Министр обсудила со своими коллегами эпидемиологическую ситуацию в Грузии, планы по активизации вакцинации. Кроме того, Тикарадзе провела презентацию плана будущего развития системы здравоохранения Грузии.

«Мы наблюдаем снижение коэффициента распространенности инфекции, который сегодня составляет 1,03, что указывает на то, что в последующие дни также произойдет снижение абсолютных показателей. На данный момент у нас достаточно ресурсов для управления. Если ситуация осложнится, то у нас есть альтернативные способы. Так, мы когда-то использовали полевой госпиталь, но сегодняшние цифры не показывают, что нам это нужно», — сказала Екатерина Тикарадзе.

Напомним, что ведущие грузинские врачи в последнее время неоднократно заявляли о резком усилении заболеваемости коронавирусом и о недостаточных темпах вакцинации в стране.