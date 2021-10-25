Ташкент, , 17:22 — REGNUM Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 25 октября провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Глава Беларуси тепло поздравил лидера Узбекистана с убедительной победой на состоявшихся накануне президентских выборах, искренне пожелав успехов в реализации намеченных планов, а также благополучия и процветания дружественному узбекскому народу», — говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны также рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и с удовлетворением отметили динамичное развитие торговых связей и расширение масштабов кооперации ведущих предприятий, активизация культурно-гуманитарного обмена.

«Президенты выступили за продолжение тесного взаимодействия в рамках региональных организаций, в том числе Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.