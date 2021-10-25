Москва, , 17:21 — REGNUM 24 октября «Спартак» выступил с заявлением по поводу возможной отставки португальского главного тренера команды Руя Витории: «Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал никаких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно. Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», — цитирует главу пресс-службы московского «Спартака» Дмитрия Зеленова издание «Спорт-Экспресс».

«Зенит» — «Спартак» Андрей Пронин © ИА REGNUM

24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Спартак» в матче 12-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:7, что является самым крупным поражением «красно-белых» в российской истории.

После 12-ти туров «Спартак» с семнадцатью очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.