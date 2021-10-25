Москва, 25 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Смысла в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне не может понять эпатажный исполнитель рэп-сочинений Моргенштерн.

Цитата из к/ф «Сало, или 120 дней Содома». Реж Пьер Паоло Пазолини. 1975. Франция, Италия

Об этом он рассказал 25 октября в интервью деятельнице шоу-бизнеса Ксении Собчак.

По словам Моргенштерна, «гордиться просто нечем».

«Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю», — заявил исполнитель «песен» о наркотиках и беспорядочных половых связях.

При этом Моргенштерн заявил, что страна нуждается в других, новых победах.

«Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще победы. Победы в информационных технологиях, победы в космических технологиях, празднуйте их», — глубокомысленно пояснил он.