Белград, 25 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Сербия очень дорожит поддержкой, которую Греция оказывает её в деле защиты её территориальной целостности. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 25 октября во время встречи с послом Греции в Сербии Йоргосом Диакофотоакисом.

Mfa.gov.rs Никола Селакович

По словам Селаковича, очень важно то, что Афины поддерживают усилия, которые Белград прилагает при поиске долгосрочного решения косовского вопроса.

Селакович также поблагодарил Грецию за постоянную поддержку процесса евроинтеграции Сербии, а также за то, что Афины активно выступают за прием в Евросоюз новых членов, передает пресс-служба МИД Сербии. Глава сербской дипломатии считает, что скорейшая интеграция всех стран Юго-Восточной Европы в ЕС является единственной гарантией того, что регион стабилизируется на долгое время.

Касаясь сербско-греческого экономического сотрудничества, Селакович заявил, что он ожидает увеличения греческих инвестиций в сербскую экономику. В качестве приоритетных областей сотрудничества Селакович обозначил туризм, пищевое производство, энергетические проекты и проекты в области транспортной инфраструктуры.

Напомним, что ранее в сербской прессе появилась информация, согласно которой Греция может пересмотреть свою позицию по вопросу непризнания независимости Косово. Однако греческая сторона опровергла это.