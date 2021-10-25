Рязань, 25 октября 2021, 17:20 — REGNUM Новые автомобили получили 25 октября 13 районных больниц Рязанской области. Медучреждения вручили 15 единиц транспорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Все автомобили скорой медицинской помощи оснащены необходимым оборудованием и системой ГЛОНАСС. Из 15 машин — девять повышенной проходимости, что особенно необходимо для сельской местности. Ключи от автомобилей вручил медикам губернатор Николай Любимов.
С 2017 года автопарк рязанских больниц пополнился уже 130 единицами транспорта.