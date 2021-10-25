Рязань, , 17:20 — REGNUM Новые автомобили получили 25 октября 13 районных больниц Рязанской области. Медучреждения вручили 15 единиц транспорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Скорая помощь Novostipmr.com

Все автомобили скорой медицинской помощи оснащены необходимым оборудованием и системой ГЛОНАСС. Из 15 машин — девять повышенной проходимости, что особенно необходимо для сельской местности. Ключи от автомобилей вручил медикам губернатор Николай Любимов.

«Как нельзя вовремя 13 районных больниц получают новые, отлично оснащённые машины. Уже в ближайшее время они выйдут на линию и начнут доставлять по вызову бригады медработников. От мастерства и умения врачей и медсестер зависят жизнь и здоровье людей, особенно сейчас, в период пандемии», — сказал глава региона.

С 2017 года автопарк рязанских больниц пополнился уже 130 единицами транспорта.