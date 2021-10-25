Петрозаводск, , 17:20 — REGNUM В главном городе Республики Карелия Петрозаводске построят новый транспортный узел, который соединит железнодорожный вокзал, автовокзал и улицу Чапаева. Об этом 25 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Проект нового транспортного уза в Петрозаводске Vk.com/aparfenchikov

Новая дорога будет построена вдоль железнодорожных путей со стороны Перевалки, она соединит железнодорожный вокзал, автовокзал и улицу Чапаева.

«Это позволит разгрузить центр. Автомобилям с Перевалки, Древлянки и Сулажгоры больше не нужно будет ехать на площадь Гагарина, чтобы успеть к поезду, — заметил Парфенчиков. — Будет решен вопрос с парковкой. Проектом предусмотрено строительство автостоянки со стороны улицы Фурманова, рядом с новым пешеходным мостом».

Кроме того, новая инфраструктура будет удобна и для пассажиров из районов: приехав на поезде в Петрозаводск, они с комфортом смогут перейти на автовокзал и пересесть на нужный пригородный рейс.

«Автовокзал сейчас мы тоже капитально перестраиваем — здесь будут комфортные залы ожидания и вся дорожная инфраструктура. Новый транспортный узел станет логическим завершением ремонта автостанции», — указал глава республики.