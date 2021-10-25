Москва, 25 октября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. По данным информационного портала Opta,23-летний голкипер московского «Спартака» Александр Максименко в этом сезоне отражает лишь 50% ударов в створ ворота, что является худшим показателем в лиге.

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Максименко

24 октября санкт-петербургский «Зенит» в матче 12-го тура РПЛ одержал крупную победу над «Спартаком» со счетом 7:1. При этом «сине-бело-голубые» нанесли лишь семь ударов в створ ворот Максименко.

В текущем сезоне Максименко принял участие в 17-ти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей.

После 12-ти туров «Спартак» с семнадцатью очками занимает лишь седьмое место в турнирной таблице внутреннего чемпионата.