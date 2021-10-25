Кострома, , 17:19 — REGNUM На очистку торговых рядов от асфальта в Костроме не нашли денег. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Красные ряды в Костроме © Наталья Диева

Напомним, ранее часть прохода Красных рядов в центре города, имеющих статус культурного наследия федерального значения, заасфальтировали. Как пояснил журналистом директор балансодержателя объекта — ОГБУ «Наследие» Сергей Ревичев работы проводились без согласования со специалистами. Таким образом арендаторы помещений под магазины попытались решить проблему с трещинами и выбоинами в проходе, на которые жаловались покупатели. Горожане остались в недоумении от благоустройства, выбивающегося из общей концепции памятника архитектуры.

17 августа владельцам магазинов предписали устранить асфальт в течение двух месяцев и вымостить проход близкой по стилевому решению к остальному пространству плиткой. Обозначенные сроки прошли, но вопрос не был решён. ИА REGNUM обратилось за комментариями в Инспекцию по охране объектов культурного наследия. Оказалось, арендаторы были оштрафованы за самовольное благоустройство, но не нашли денег на исправление проблемы.

«В отношении арендаторов магазинов, которые договорились с подрядной организацией, а так же производителя работы были составлены протоколы по статье 7.14. КоАП РФ. Суды по подрядчику и одному из арендаторов состоялись, за проведение работ без специального разрешения они были оштрафованы на 20 тысяч рублей (минимальный размер штрафа на должностных лиц, предполагаемый статьёй — ИА REGNUM). Суд по второму арендатору скоро состоится. Что касается исполнения предписания ОГБУ «Наследие» — арендаторы сказали, что у них нет денег на устранение проблемы. Эта работа предполагает составление проекта, согласование его с инспекцией. Полагаю, с учётом того, что благоприятный период для проведения работ закончился, исправление ошибок будет произведено весной. С эстетической точки зрения асфальт противоречит восприятию рядов, но в то же время конструктив памятника архитектуры закрыт» , — пояснил начальник отдела государственного надзора и правовой работы Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области Apтём Koнoвалoв .

Не исключено, что работы придётся финансировать балансодержателю объекта. Сроков, в которые «Наследие» и арендаторы должны договориться, инспекция не определила.

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