На очистку памятника архитектуры от асфальта в Костроме не нашли денег
Кострома, 25 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. На очистку торговых рядов от асфальта в Костроме не нашли денег. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее часть прохода Красных рядов в центре города, имеющих статус культурного наследия федерального значения, заасфальтировали. Как пояснил журналистом директор балансодержателя объекта — ОГБУ «Наследие» СергейРевичев работы проводились без согласования со специалистами. Таким образом арендаторы помещений под магазины попытались решить проблему с трещинами и выбоинами в проходе, на которые жаловались покупатели. Горожане остались в недоумении от благоустройства, выбивающегося из общей концепции памятника архитектуры.
17 августа владельцам магазинов предписали устранить асфальт в течение двух месяцев и вымостить проход близкой по стилевому решению к остальному пространству плиткой. Обозначенные сроки прошли, но вопрос не был решён. ИА REGNUM обратилось за комментариями в Инспекцию по охране объектов культурного наследия. Оказалось, арендаторы были оштрафованы за самовольное благоустройство, но не нашли денег на исправление проблемы.
Не исключено, что работы придётся финансировать балансодержателю объекта. Сроков, в которые «Наследие» и арендаторы должны договориться, инспекция не определила.
Справка: торговые ряды в Костроме состоят из нескольких строений. Памятник архитектуры XVIII века является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас в рядах располагаются магазины, кафе, Центральный рынок, туристско-информационный центр.