Рига, 25 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Таможенное ведомство Латвии обнаружило 871 грамм наркотического вещества в посылке, присланной жителю Латвии. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

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В ходе последовавшего обыска в доме подозреваемого было обнаружено еще 30 грамм запрещенного наркотического вещества. Были проведены все необходимые действия и собраны доказательства для передачи уголовного процесса прокуратуре, отмечается в сообщении.

По официальной статистике, из-за наркотиков в посылках ежегодно заводят сотни уголовных дел (например, в 2019 году их было 682). По этой причине было решено изменить законодательство страны.

Таможня теперь может проверять все входящие посылки на предмет наркотиков. Этим занимаются специально обученные собаки. Также теперь можно в рамках определенной процедуры уничтожать эти незаконные отправления, не заводя заведомо безнадежные уголовные дела. Это делается в случаях, когда невозможно ни установить, ни задержать получателя таких наркопосылок.

«Изменения таковы, что мы сможем изымать эти подозрительные посылки и не возбуждать уголовные дела», — прокомментировал изменения в законодательстве глава Налогово-таможенной полиции Латвии Каспар Подиньш.

Он добавил, что чаще всего почтовыми услугами для пересылки/получения наркотиков пользуются молодые люди, которые совершают сделки через Darknet.