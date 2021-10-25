Москва, 25 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В ближайшее время Европейский союз не сможет решить проблему высоких цен на газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил инженер-физик-теплоэнергетик, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

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«Европейский «кризис цен на газ» решается только одним способом — увеличением предложения. Россия могла бы помочь Европе, но зачем это нужно России? — поинтересовался Пальченко. — Не вижу никакого смысла спасать Европу только потому, что она попала в неприятности, в которых сама же и виновата. Больше половина газпромовского газа продаётся по ценам, привязанным к спотовому рынку, и чем выше цена на этом рынке, тем лучше для «Газпрома». Стоить вспомнить, что так было не всегда, и это именно европейцы ценой колоссального давления заставили «Газпром» привязать цену на газ к спотовому рынку. Правда, тогда цена была низкая. Что ж, сегодня цена высокая, бизнес, ничего личного».

Как полагает Пальченко, проблему высоких цен на газ ЕС в ближайшее время не решит.

«Газ будет востребован даже в период водородной энергетики, — считает эксперт. — Один из выгодоприобретателей сложившейся ситуации — это США, и в данном случае наши интересы с ними совпадают, и американцы не стесняются продавать свой сжиженный газ туда, где больше платят. Поэтому России есть смысл вести себя спокойно и действовать исключительно в собственных интересах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Станкевич объяснил, может ли РФ стать газовым донором ЕС.