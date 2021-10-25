Челябинск, 25 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Челябинской области должностные лица одной из фирм Озёрска скрыли деньги, из которых должны были выплачиваться налоги. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Следователи считают, что в 2018—2020 годах они утаили более 2,2 млн рублей. При этом руководители были в курсе о выставленных инкассовых поручениях для списания недоимок.

Сейчас по данному делу идут следственные действия. Сыщики устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.