Тюмень, 25 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Тюменской области снят карантин по псевдомонозу птиц на птицефабрике «Пышминская» в селе Онохино. Соответствующее распоряжение выпустило управление ветеринарии Тюменской области, сообщает газета «Тюменская область сегодня».

(сс) Idella Maeland Курица

Очаг распространения ликвидирован, отмечают в ведомстве. Напомним, карантин вводился с 30 сентября 2021 года.

На протяжении карантина заражённых птиц лечили, помещения птицефабрики дезинфицировали, а все произведенные яйца проходили экспертизу в лаборатории, сообщили в управлении изданию.