Выборг, Ленинградская область, 25 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Два человека получили огнестрельные ранения во время драки группы мужчин в бильярдном клубе в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Stanislav S. Yanchenko Травматический пистолет

Словесный конфликт, который перерос в драку со стрельбой, произошел в одном из бильярдных клубов на улице Кривоносова в городе Выборге в ночь на 25 октября. На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали четверых предполагаемых зачинщиков.

«По заявлению персонала заведения, они устроили драку с другими посетителями. При этом один из них применил оружие, предположительно травматическое, и ранил двоих мужчин. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями ног. Задержанных передали сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств», — уточнили в ведомстве.

По данным отдела лицензионно-разрешительной работы по Выборгскому и Приозерскому районам ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, один задержанный состоит на учёте как владелец огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматического). У него есть разрешение на оружие, действующее до 2025 года.