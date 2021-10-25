Вашингтон, 25 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Колумбия экстрадирует самого разыскиваемого наркоторговца страны в США после того, как он был арестован в результате совместной операции сотрудников полиции с военными в Колумбии, сообщает 25 октября BBC.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркотики

Правительство США назначило за голову Дайро Усуга по прозвищу Отоньель награду в $5 млн. Являясь главой наркокартеля «Клан залива», Отоньель с 2003 по 2014 год провез в США около 73 тонн кокаина.

«Клан залива» — крупнейшая преступная организация в Колумбии, специализирующаяся на наркоторговле. Против Отоньеля возбуждено около 120 уголовных дел, он входит в список международных преступников, разыскиваемых Интерполом.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по его поимке разрабатывалась сотрудниками правоохранительных органов около пяти лет лет. Вместе с задержанным главарём преступной группировки было изъято около 400 тонн наркотических веществ и задержаны крупные руководители наркокартеля.