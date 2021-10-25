Липецк, 25 октября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. 25 октября пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что голкипер Игорь Акинфеев, защитники Игорь Дивеев и Марио Фернандес и форвард Антон Заболотный не смогут помочь «красно-синим» в ближайшем матче с липецким «Металлургом», который пройдет в рамках группового этапа Кубка России.

ФК ЦСКА

Также сообщается, что в Липецк отправился бразильский центральный защитник Бруно Фукс, который большую часть текущего года восстанавливался от травм.

ЦСКА сыграет с «Металлургом» 26 октября. Встреча пройдет в Липецке на стадионе «Металлург». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В последнем матче Кубка России «красно-синие» разгромили «Зенит-Ижевск» со счетом 4:0.