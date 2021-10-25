Рига, 25 октября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Распоряжение правительства Латвии о подключении к единой сети и регистрации до конца 2021 года всех децентрализованных систем канализации, в том числе туалетов с выгребными ямами, выполняется плохо. Об этом сообщил латвийский портал ReTV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

Принятое еще в 2017 году распоряжение игнорируется многими домовладельцами. Так, порядка 300 тысяч хозяйств не подключены к централизованной системой канализации, предпочитая так называемые «сухие туалеты». Особенно это характерно для приморских поселков в курортных и дюнных зонах, что вызывает особое беспокойство.

Подобное игнорирование требований тем показательнее, что в создание централизованной канализации в Латвии вложено свыше миллиарда евро.

«Примерно 35−40% домов сейчас подключено, однако сейчас из-за нехватки финансирования не продвигается строительство коммуникаций. Так что проблема существует», — признал член правления муниципального предприятия Krants Сергей Кириллов.

По словам Кириллова, сухие туалеты зарегистрировали всего 10−15% их владельцев. Местная жительница Бирута рассказала тележурналистам, что слышит о новых требованиях впервые. Дважды в год содержимое выгребной ямы из ее туалета вывозят ассенизаторы.

Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию Латвии сообщило СМИ, что данных о том, как идут дела у самоуправлений с выполнением требований, у него нет.