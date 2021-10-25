Йошкар-Ола, , 17:07 — REGNUM Министр образования и науки Марий Эл Наталья Адамова освобождена от своей должности 25 октября текущего года. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев.

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В документе уточняется, что Адамова уволена в соответствии с п. 3 части 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ («Расторжение трудового договора по инициативе работника»).

Еще одним указом Евстифеев назначил на пост министра в статусе исполняющего обязанности Александра Иванова с 26 октября. Ранее он работал в должности заместителя министра.

ИА REGNUM напоминает, Наталья Адамова возглавила региональное министерство образования в мае 2017 года. До этого она являлась заместителем начальника управления образования Йошкар-Олы. До начала работы в администрации города работала директором школ №29 и №6 в Йошкар-Оле.