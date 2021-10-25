Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Демократическая партия США, препятствующая реформам ценообразования на лекарства, получает наибольшую выгоду от того, что фармацевтическая промышленность сдерживает снижение цен, сообщает 25 октября Reuters со ссылкой на анализ лоббирования и предвыборных кампаний.

Красные таблетки

В 2021 году фармацевтическая промышленность, традиционно отдающая больше денег республиканцам, направила 60% пожертвований — более $177 млн — на избирательные кампании демократов.

Крупнейшими донорами стали некоммерческий комитет политических действий (PACs), возглавляемый Pfizer и Amgen, а также Pharmaceutical Research и Manufacturers of America (PhRMA), согласно данным OpenSecrets.

Напомним, что производители лекарств пытаются заблокировать законы, позволяющие правительству США вести переговоры о ценах на рецептурные лекарства. Действующее законодательство США запрещает предствителям медицинского страхования Medicare напрямую вести переговоры о ценах на лекарства.

Отметим, что многие демократы, препятствующие амбициозному законопроекту о снижении цен на лекарства, получают средства от производителей лекарств.