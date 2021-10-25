Москва, 25 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в заключительном матче 12-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с футбольным клубом «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

На данный момент «Сочи» с семью победами и 21-м очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив», набрав 18 очков, идет одной строчкой ниже.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

В последний раз «Локомотив» и «Сочи» играли между собой 7 апреля в матче ¼ финала кубка России. Тот матч завершился уверенной победой «железнодорожников» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе московской команды отметились Федор Смолов (44',63') и Франсуа Камано (90+6').