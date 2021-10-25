Белград, 25 октября 2021, 17:57 — REGNUM Самые многочисленные оппозиционные партии Сербии вместе примут решение по поводу участия в предстоящих выборах, которые должны пройти весной 2022 года. Об этом заявил 25 октября лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас.

Драган Джилас
Драган Джилас
(сс) Medija centar Beograd

По словам Джиласа, если оппозиция примет решение бойкотировать предстоящие выборы, «этот бойкот не будет простым повторением предыдущего».

«Демократическая партия, Партии свободы и справедливости, Движение за перемены, Народная партия, Движение свободных граждан — это организации, которые сотрудничают. Мы вместе примем решение и сообщим о нем гражданам Сербии», — процитировал телеканал РТС слова Джиласа.

Политик считает, что продолжение переговоров с властями об улучшении условий проведения выборов не даст результатов.

Напомним, что парламентские выборы, которые прошли летом 2020 года, большинство сербских оппозиционных партий бойкотировало. Делегация Европейского парламента посредничала в переговорах власти и оппозиции об улучшении условий проведения выборов, но их предложение не устроило как власти, так и оппозицию.