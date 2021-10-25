Белград, 25 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Самые многочисленные оппозиционные партии Сербии вместе примут решение по поводу участия в предстоящих выборах, которые должны пройти весной 2022 года. Об этом заявил 25 октября лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас.

(сс) Medija centar Beograd Драган Джилас

По словам Джиласа, если оппозиция примет решение бойкотировать предстоящие выборы, «этот бойкот не будет простым повторением предыдущего».

«Демократическая партия, Партии свободы и справедливости, Движение за перемены, Народная партия, Движение свободных граждан — это организации, которые сотрудничают. Мы вместе примем решение и сообщим о нем гражданам Сербии», — процитировал телеканал РТС слова Джиласа.

Политик считает, что продолжение переговоров с властями об улучшении условий проведения выборов не даст результатов.

Напомним, что парламентские выборы, которые прошли летом 2020 года, большинство сербских оппозиционных партий бойкотировало. Делегация Европейского парламента посредничала в переговорах власти и оппозиции об улучшении условий проведения выборов, но их предложение не устроило как власти, так и оппозицию.