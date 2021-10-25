Севастополь, 25 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Блокпосты для проверки QR-кодов начнут работать на въездах в Севастополь с 30 октября, сообщил 25 октября журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

Magput.ru Севастополь

Пропускать через блокпосты в Севастополь будут только тех, у кого имеются QR-коды с подтверждением уже перенесённого заболевания или вакцинации от коронавируса. Такой режим будет действовать с 30 октября по 7 ноября.

Кроме того, с 30 октября по 7 ноября в Севастополе будет заморожена работа развлекательных заведений, учреждений культуры, а также ресторанов, баров, кафе и закусочных, которым разрешат только работу на вынос,

Напомним, ранее губернатор города Михаил Развожаев утвердил указ об ужесточении карантинных ограничений в регионе.

В частности, обязательным условием для посещения кафе, ресторанов, салонов красоты, кинотеатров, музеев, экскурсий станут сертификат о вакцинации от коронавируса, QR-код с портала госуслуг, отрицательный результат ПЦР-теста, а также справка о перенесённом заболевании.