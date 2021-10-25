Ярославль, 25 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Ярославская область отстаёт по темпам вакцинации населения от коронавируса. Сейчас регион занимает 58 строчку в рейтинге. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Вакцинация

«По данным на 22 октября мы сейчас находимся из 85 регионов на 60 позиции по доле вакцинированных на 100 тысяч населения. При том, что вакцины достаточно. Удельный темп вакцинации. В какой-то момент находились на 10−13 позициях. Мы сейчас откатились на 58ю в рейтинге РФ. Получается, регионы впереди нас увеличивают темп вакцинации. У нас сейчас темп вакцинации 285 человек на 100 тысяч, тогда как в РФ — 378 человек. По 60+ мы среди вакцинированных на 23 месте. И это вроде бы неплохо. Но если мы возьмем все население области 60+, то мы занимаем только 64 место среди всей Российской Федерации по количеству вакцинированных. Это в районе 40 процентов, хотя по РФ 45 процентов», — привёл статистику директор ярославского депздрава.

Отдельно Василий Тубашов упомянул, что вакцины в области достаточно. С начала вакцинации в январе 2021 года в регион было поставлено 562 тысячи доз вакцины. Привилось первым компонентом 409 тысяч 809 человек, а полностью завершили вакцинацию 369 тысяч человек. 22 тысячи жителей региона ревакцинировались.

«К сожалению, несмотря на то, что погибают люди, что у нас полные больницы, за вчерашний день нам удалось вакцинировать 454 человека. На всю область. У меня заканчиваются аргументы, какие нужна доказательства, что вакцинация работает. Вы мне скажите, что вакцинируемые тоже болеют. Ведется статистика. Буквально недавно было в районе 6 тысяч. Эта цифра она такая же, как по всем стране. Мы не выделяемся. Они болеют, но они болеют легче», — отметил Василий Тубашов.

Ранее для достижения коллективного иммунитета необходимо было привить 600 тысяч населения. Сейчас Минздрав России говорит уже о необходимости вакцинировать 800 тысяч человек. Это вдвое больше нынешнего числа вакцинированных в регионе.