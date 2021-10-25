Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, 25 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. На Ямале в деле чиновницы, которую подозревают в хищении 50 млн бюджетных рублей, выявлен новый преступный эпизод. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР ЯНАО.

Prokuror-kaluga.ru Хищение бюджетных средств

По версии следствия, в 2020 году начальница управления муниципального имущества Приуральского района в ходе реализации национального проекта «Культура» в части строительства модульных домов культуры, при пособничестве двух местных предпринимателей, совершила хищение денежных средств из бюджета в сумме 50 млн рублей.

Новый эпизод связан с госзакупкой дома культуры в селе Белоярск по цене, превышающей его реальную стоимость на 40 млн рублей.

Отмечается, что предварительное следствие по делу о растрате осуществляется при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России по Тюменской области при содействии правительства ЯНАО.