Ижевск, 25 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Тариф на проезд в общественном транспорте Удмуртии, «скорее всего, будет поднят». Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев в ходе круглого стола по вопросам развития транспортной системы Ижевска, который провел «Коммерсантъ-Ижевск».

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Министр уточнил, что вопрос тарифа рассматривается министерством строительства, «у них есть комиссия». Горбачев отметил, что ему известно о подаче документов на утверждение повышенного тарифа от транспортных предприятий — АО «ИПОПАТ» и МУП «ИжГЭТ». Заседание комиссии по тарифам состоится 9 ноября.

«Сразу же скажу, что тариф, да, будет поднят. Скорее всего, будет поднят на два рубля. Но это не просто кто-то посидел и подумал, что вот надо на два рубля. А предприятия предоставляют более 500 листов расчетов. Это в соответствии с методикой федеральной», — пояснил Горбачев.

Учитываются все расходы и доходы предприятия, субсидии в рамках федерального закона, которые выплачиваются за перевозку пассажиров по регулируемым тарифам, и тогда «выводится вот эта стоимость».

Министр напомнил, что в прошлом году тариф был увеличен, однако в течение пяти предыдущих лет стоимость проезда в общественном транспорте Удмуртии не менялась.

Как сообщало ИА REGNUM, новые тарифа комиссия минстроя Удмуртии утвердила в октябре прошлого года. Стоимость проезда при оплате наличными составила 25 рублей, при оплате транспортной или банковской картой проезд обходится в 23 рубля. Единовременно тариф был увеличен на 25%. Перед принятием решения комиссия подробно изучила документы, которые представили транспортные компании ИжГЭТ и ИПОПАТ. Их совокупный убыток по итогам 2019 года составил 77,5 млн рублей.

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