Таллин, 25 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Государство не выполнило обещания повышать финансирование университетов Эстонии соразмерно инфляции. Об этом сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на ректора тартуского университета Тоомаса Ассера.

Иван Шилов ИА REGNUM Университет

Сообщается, что расходы на обучение студентов выросли, студентов стало больше, но госфинансирование не росло такими же темпами с момента заключения договора, заключенного между министерством образования и университетом в 2017 году. Тогда государство пообещало учитывать темпы роста цен и зарплат, соразмерно повышая размер дотации на финансирование деятельности вуза.

В 2017—2020 годах индекс потребительских цен увеличился на 5,3%, а средняя зарплата в среднем росла на 5,9% в год, однако дотация университету в тот же период увеличилась в два раза медленнее — на 2,5% в год.

«Зарплата младшего преподавательского состава, на который ложится основная тяжесть преподавания, зависит от суммы, предоставляемой по административному договору. Четверть нашего младшего преподавательского состава получают меньше учителей, то есть тех, кого они обучают», — отметил ректор Тартуского университета Тоомас Ассер.

Советник министра образования Марио Кадастик считает, что министерство не нарушало договор.

«В 2019—2021 дотация увеличилась на 15 миллионов евро по сравнению с 2018 годом, то есть на 12%. В среднем это 4% в год. Очевидно, что мы ни разу не уменьшали дотацию. Мы ее всегда повышали, просто, возможно, не в том объеме, какого ждали», — заявила она.

Срок действия нынешнего административного договора истекает в конце 2021 года, и университеты планируют заключить с министерством новый договор на следующие четыре года.