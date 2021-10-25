Тбилиси, , 17:17 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» намерена 27 октября в Тбилиси провести митинг своих сторонников, сообщает грузинский телеканал «Формула».

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Как сообщил на брифинге председатель партии Ираклий Кобахидзе, масштабная акция состоится в центре Тбилиси на площади Свободы в 17 часов.

«Послезавтра состоится итоговый предвыборный сбор сторонников нашей партии. Десятки тысяч граждан нашей страны соберутся, чтобы еще раз показать, какова сила грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло, защитить достоинство и свободу, развивать нашу страну», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что 14 октября в Тбилиси на площади Свободы состоялся многочисленный митинг сторонников экс-президента Михаила Саакашвили.