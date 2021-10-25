Грозный, 25 октября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Пять аэропортов Северного Кавказа смогут принимать иностранных граждан, прибывших в Россию по электронной визе. В списки пунктов пропуска через государственную границу РФ, которые имеют полномочия принимать иностранцев по электронной визе, вошли аэропорты столиц Чечни, Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, а также авиагавань Минеральные Воды в Ставропольском крае, сообщается в документе правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

До этого разрешения правительства РФ ближайшим для Северного Кавказа аэропортом, где можно было оформляться в упрощенном порядке прибывшим из-за рубежа иностранным гражданам, был аэродром в городе Ростове-на-Дону, пишет ТАСС.

Новый порядок, принятый в ноябре 2020 года, позволяет иностранцам с оформленной электронной визой пребывать на территории России в течение 16 дней без приглашения, брони в отеле и каких-либо документов, подтверждающих, с какой целью они прибыли в РФ.