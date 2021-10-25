Подгорица, 25 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. За первые девять месяцев 2021 года в результате ДТП в Черногории погибло 40 человек, сообщил заместитель начальника департамента дорожного движения Илия Янюшевич. Эти данные, по его словам, вызывают беспокойство, но он отмечает, что в предыдущие годы было зарегистрировано более 100 смертей.

ДТП

«Мы не можем быть довольны, пока у нас есть хотя бы один смертельный исход. Но нигде в мире вы не найдете, чтобы не было смертельных случаев в дорожном движении. Мы пытаемся сократить эту борьбу до меры, которая соответствует средним европейским показателям», — сказал Янюшевич в эфире черногорского телевидения.

За последние несколько недель молодые водители погибли в дорожно-транспортных происшествиях. Янюшевич говорит, что молодые водители считаются одной из наиболее рискованных категорий участников дорожного движения, потому что, по его словам, они безрассудны, недостаточно опытны в вождении и часто бывает, что они водят машину под воздействием алкоголя.

Недавно в Биело-Поле был зарегистрирован случай, когда в крови водителя обнаружили 4,96 промилле алкоголя.