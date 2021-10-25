Москва, 25 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильной комиссии подготовить поправки в регламент о процедуре рассмотрения проектов бюджетов внебюджетных фондов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября сообщил участник заседания Совета Думы.

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«При обсуждении отчёта об исполнении бюджета за 2020 год и отчетов об исполнении бюджетов фондов мы пришли к выводу и договорились, что есть целесообразность более детального рассмотрения как проектов бюджетов, так и отчётов об их исполнении. Будем рассматривать их отдельно и только после рассмотрения федерального бюджета. Профильная комиссия должна подготовить необходимые поправки в регламент, чтобы эта норма заработала со следующего года», — сказал Володин.

Поручение подготовить соответствующие поправки дано главе комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктору Пинскому («Единая Россия»).