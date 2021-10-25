Белгород, 25 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Продукция свиноводства, инфицированная вирусом африканской чумы свиней, выявлена в первой половине октября 2021 года в 12 субъектах Российской Федерации. Производителем, скрывшим болезнь, является белгородская компания, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Stuart Webster Свинина

Инфицированное мясо эксперты обнаружили в Курской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Липецкой, Тульской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Москве и Санкт-Петербурге, Республиках Чувашия и Карачаево-Черкессия. По обращению белгородского производителя 21 октября Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям на складах в Старом Осколе провело отбор проб. Склады принадлежат ИП Апатенко М.О., в них на основании договора аренды хранится свиноводческая продукция предприятия. Ветврачи выявили геном африканской чумы свиней в пробах, оборот 167 тонн мяса остановили.

«При проверке прослеживаемости Россельхознадзором было установлено, что на указанную свиноводческую продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а на части маркировки нет даты выработки. Учитывая эти факты у Россельхознадзора есть основания полагать, что ООО АПК «Агрофуд» при пособничестве ветеринарной службы Белгородской области пыталось скрыть вспышку АЧС на предприятии», — заявили в федеральном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре и октябре 2021 года вспышки АЧС выявлены на двух площадках холдинга «Мираторг» в Корочанском районе Белгородской области.